«Pizza a Vico»: stand con 26 pizzerie

Giovedì 4 Aprile 2019, 16:53 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2019 17:07

«Vico Equense si conferma città del gusto». Con questo messaggio il sindaco della città costiera dà il via alla kermesse gastronomica «Pizza a Vico». L'evento, alla sua quarta edizione, è in programma nei giorni 7, 8 e 9 aprile. In pista 26 pizzerie con gli artigiani dell'impasto che proporranno al pubblico le loro specialità.Nella cornice del Castello Giusso, è stata presentata stamani alla stampa la manifestazione organizzata dalla Città di Vico Equense, in collaborazione con l’Associazione Pizzaioli Vicani. All’incontro con i giornalisti sono intervenuti il sindaco Andrea Buonocore, l'assessore al turismo Lucia Vanacore, il presidente dell'associazione pizzaioli vicani Michele Cuomo e il presidente dell'associazione pizzaiuoli napoletani Sergio Miccù. «La programmazione comunale con questa nuova edizione intende continuare sul percorso delineato per la valorizzazione e tutela delle produzioni locali e il miglioramento della qualità turistica ristorativa della città» continua Buonocore. Gli stand saranno aperti dalle 19 alle 23. Tra le novità dell’edizione 2019 il "trenino del gusto", riservato a giornalisti e operatori turistici, in programma per domenica. Si tratta di un tour enogastronomico tra le bellezze paesaggistiche delle borgate, arricchito dalla degustazione di prodotti locali. Invece, lunedì 8 e martedì 9 andrà in scena il primo trofeo Luigi Dell'Amura, intitolato al fondatore della “Pizza a Metro”. «Un giusto riconoscimento a chi ha contribuito a rendere Vico celebre nel mondo» afferma Michele Cuomo, presidente dell'associazione pizzaioli vicani. I pizzaioli che s’iscriveranno potranno contendersi tre posti al Campionato Mondiale del Pizzaiuolo 2019 nella categoria Pizza in pala/metro che si svolgerà alla Rotonda Diaz di Napoli. Le categorie cui potranno partecipare i pizzaioli sono due: lunedì 8 aprile 2019 Pizza a Metro Margherita “Premio Dell’Amura” e martedì 9 aprile 2019 Pizza a Metro creativa (con ingredienti a scelta). L' operato dei pizzaioli sarà valutato da una giuria di esperti. Per espressa volontà del Comune di Vico Equense le pizze oggetto del contest saranno poi offerte alle persone con disabilità delle strutture di Vico Equense e dell'intera Penisola Sorrentina.Le pizzerie protagoniste di questa edizione sono: Al Buco, Al Solito Posto, Cerasè, il Covo del Buongustaio, Cuore di Pizza, da Cardone, da Franco, da Gighetto, da Giovanni, Frate Cosimo, il Casale del Golfo, il Cavallino (Gluten free), la Piazzetta, l'Angolo, l'Isola, Ma che bontà, Momenti di Gusto, Mordi e Fuggi, Oasi Saltimbocca, Pizza a Metro, Pizza Taxi, Saporì, Terra Mia, Tigabelas, Titos e Torre Ferano.