Coca-Cola PizzaVillage@Home, partita la seconda tappa a Napoli

Parte con successo la seconda tappa del Coca-Cola PizzaVillage@Home in programma a Napoli sino al 6 giugno. Quindici le pizzerie storiche partenopee che sino a domenica saranno veri e propri flagship store nei quali riassaporare l’emozione della partecipazione all’evento più amato dai napoletani. L’iniziativa celebra di fatto il ritorno della riapertura degli spazi interni dei locali, potenziando capacità ed accoglienza dei gestori.

Il concetto di @home, ideato e prodotto da Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment, amplia i confini del Pizza Village che, oltre ad arrivare nelle case dei napoletani con i servizi delivery e take-away, entra anche in quelle dei pizzaioli. Un invito quindi a tornare a gustare la pizza in pizzeria e a scoprire il menù speciale dell’evento con 15 pizze celebrative pensate per l’occasione.

Protagoniste di questo innovativo format phygital le prestigiose pizzerie storiche: l’Antica Pizzeria Da Gennaro, l’Antica Pizzeria Vesi, Cicciotto Pizzeria, Dalle Figlie di Iorio, Fermento, Pizzeria Guardascione, Fiorenzano, Gino e Toto Sorbillo, I Re di Napoli, L’Antica Pizzeria Da Michele, Lucignolo Bella Pizza, Napoli 1820, Pizzeria 3.0 – Ciro Cascella, Pizzeria Errico Porzio, Pizzeria Vincenzo Capuano. Pizze gourmet, realizzate per l’occasione dai maestri pizzaioli, che rappresenteranno i cavalli di battaglia dei campioni del piatto della gastronomia nostrana più noto al mondo, saranno inserite nello speciale menù del Coca-Cola Pizza Village@Home. Le ricette delle pizze gourmet sono su www.pizzavillage.it

L’esperienza Coca-Cola PizzaVillage@Home, prevista per la cena, si aprirà con un servizio di benvenuto dedicato e si concluderà, sia per chi ordina da casa che per quanti decideranno di parteciparvi andando in pizzeria, con l’omaggio di una Special Pizza Box contenente numerose sorprese e prodotti di eccellenza. Ognuna delle 15 pizzerie partecipanti aggiungerà al menù solitamente proposto, una pizza gourmet inedita.

Il Format continuerà a coinvolgere il pubblico anche in eventi esclusivi sui canali social del CC_PV@H. Due Masterclass dei maestri pizzaioli Gino Sorbillo e Errico Porzio che mostreranno i loro segreti al banco di lavoro con creazioni frutto delle tradizioni tramandate da generazioni e delle tecniche più recenti ed innovative. I campioni del forno a legna, con le farine del Mulino Caputo, daranno vita a nuove ricette che, per l’occasione, insieme a Coca-Cola, animeranno le serate casalinghe dei partenopei.

Il Coca-Cola PizzaVillage@Home si svolge grazie al sostegno di Coca-Cola, title sponsor dell’edizione 2021 che celebra insieme al PizzaVillage@Home il perfetto binomio tra pizza e Coca-Cola. Una combinazione che mette tutti d’accordo e che invita a trascorrere insieme un momento di piacevole convivialità. Founding Partner dell’evento Mulino Caputo e Main Sponsor Birrificio Angelo Poretti. Official Sponsor: Acqua Minerale S. Bernardo, Latteria Sorrentina, Ciao - Il Pomodoro di Napoli e Caffè Kenon. Partner tecnici: Glovo e PizzaTales.it.