PizzAward2018, ecco le nomination: in palio le finali di Las Vegas

Mercoledì 12 Settembre 2018, 14:06

Svelate le 10 pizze finaliste del «#PizzAward», contest internazionale promosso dal portale per la certificazione di ricette e creazioni culinarie MySocialRecipe. All'iniziativa, giunta alla terza edizione, hanno partecipato 400 proposte provenienti da 239 pizzaioli presenti in Italia e in 31 Paesi di cinque Continenti. Il «#PizzAward2018» sarà assegnato il 16 ottobre a Napoli nel corso dell'evento finale a Palazzo Caracciolo MGallery. Annunciate anche le nomination che 25 esperti selezionatori hanno scelto in vista dell'assegnazione degli Award «Pizzaiolo Protagonista dell'Anno», «Pizzeria Novità dell'Anno» e dell'Award alla «Carriera Professionale». Il contest prevede inoltre il titolo di «Pizzaiolo Chef» e quello per la «Migliore Pizza dall'Estero», «Migliore Pizza Healthy», «Migliore Pizza Senza Glutine» e «Migliore Pizza in Rosa». In palio infine anche il riconoscimento MySocialRecipe dedicato alla pizza più cliccata sul sito.Ai vincitori sarà consegnata una creazione artigianale in rame realizzata dal maestro Pasquale Merone raffigurante San Gennaro trasfigurato nella classica oliera da pizzaiolo. Il leader della classifica finale di «#PizzAward2018» sarà invitato a partecipare ai campionati mondiali del pizzaiolo di Las Vegas che si svolgeranno a marzo 2019.