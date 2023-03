L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Colonia, terza sede in Germania

L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Colonia, in Germania, in Venloer str., 658, mercoledì 22 marzo 2023.

La pizzeria sorge in una zona densamente popolata, in una strada ricca di negozi e tanti locali. Il design scelto sposa uno stile industrial, con mattoni a vista.

I posti interni sono 50 e altrettante sedute sono all’esterno, il forno è a vista, con un grande bancone dedicato al bar. Immancabili le fotografie della famiglia Condurro, che ripercorrono la storia della casa madre di Forcella, a Napoli.

"Colonia è la terza città tedesca dove inauguriamo una nuova sede de l’Antica Pizzeria Da Michele: un’apertura molto importante in una località ricca di storia e bellezza, che conta oltre un milione di abitanti e una comunità italiana molto radicata, che non rappresenta il nostro solo pubblico di riferimento. L’idea è, ancora una volta, portare la nostra pizza, a ruota di carro, a conquistare i gusti del territorio, mantenendo intatti i sapori che ci contraddistinguono da oltre 150 anni" spiega Alessandro Condurro, AD della MITW.

"Lo scopo è condividere il nostro stile con gli avventori, per farli sentire a casa, indipendentemente dalla provenienza perché, in ogni posto in cui inauguriamo, abbiamo riscontrato che la tradizione, di cui la nostra famiglia è portatrice, è universale e viene abbracciata da tutti – continua Francesco De Luca, AD della MITW. – Da qui la grande attenzione per le foto d’epoca. Il passato deve sempre essere rispettato: il nostro obiettivo d’impresa, diretto verso il futuro, è non mettere mai da parte i valori che i nostri predecessori ci hanno trasmesso".

Il menu della sede di Colonia prevede antipasti tipici della tradizione, con bruschette, fritti, formaggi e mozzarella provenienti dalla Campania, le pizze classiche della casa madre a Napoli, ovvero marinara, margherita, normale e doppia, e cosacca, e alternative speciali con alici, capperi e olive nere (Romana), cicoli, pecorino e pepe (Don Michele), salame piccante (Diavola), ripieno con ricotta , cicoli e salame (Calzone), mozzarella di Bufala (Bufala), a cui si aggiungono i pomodorini nella D.O.C., e la Salsiccia e Friarielli. Ancora, insalate, parmigiana di melanzane e dolci, birre, vini, cocktail e amari.