Errico Porzio sul Lungomare di Napoli, il giorno dell'inaugurazione è arrivato: domani l'apertura 17 marzo

L'ultima pizzeria di Errico Porzio situata in Via Partenope, sarà anche un ristorante, disposto su due piani, di cui uno interrato; i posti a sedere saranno circa 350 con una vista da togliere il fiato abbracciando tutto il porto di Napoli fino a Posillipo, con sale a «tema», e ben 3 forni.

È lo stesso Porzio ad annunciarlo sui suoi social: «È arrivato il giorno. Più forti delle dicerie, più forti delle superstizioni, più forti re maluocchie [😂] , #venerdì 17 inauguriamo la nuova sede sul #Lungomare di #Napoli a partire dalle 18:30. Come sempre saremo pronti ad accogliervi in migliaia perché pur stavolta se magn e nun se pav, sarete tutti nostri ospiti. #Replicate ma non imitate perché pure un inaugurazione #saddasapefa [❤️]»

Come lui stesso ha annunciato pizze gratis tutto il giorno dell'inaugurazione.

Gli appassionati della pizza napoletana, di cui Porzio è un maestro riconosciuto, potranno recarsi all'apertura del nuovo locale da venerdì 17 marzo per l'inaugurazione dello stesso. E inizia così una «sfida» tra pizzaioli sul Lungomare di Napoli dato che a pochi metri di distanza dal nuovo locale taggato Errico Porzio, si trova quello di Gino Sorbillo, altro pizzaiolo.