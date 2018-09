Napoli, Matilde Poggi presenta la Federazione vignaioli indipendenti

Sabato 29 Settembre 2018, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 09:56

Il 18 ottobre Matilde Poggi, presidente della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, sarà a Napoli per presentare il programma e la filosofia del gruppo.La Fivi è l'unica organizzazione di piccoli vignaioli riconosciuta dalle istituzioni e quindi strutturata per dialogare con loro e garantire un futuro a queste realtà. Le piccole aziende selezionate dalla federazione sono entità molto fragili, ma le uniche capaci di custodire il patrimonio straordinario di biodiversità viticola e l'identità dei tanti territori del vino.Tutti aspetti fortemente legati alla storia del nostro paese, che affondano radici profonde nel tempo.La Poggi darà il via alla quinta edizione di "Storie di vini e vigne" nell' enosteria Cap'alice in via Bausan a Napoli, diretta dall'oste Mario Lombardi, punto di riferimento in città per gli eno appassionati e per chi ricerca una buona cucina partenopea.Con la presidente Fivi ci saranno altri vignaioli campani: Luigi Maffini, presidente Fivi regione Campania con i suoi Fiano del Cilento Pietraincatenata 2015, 16; Andrea Matrone dal Vesuvio con i suoi Lacryma Christi bianco 2015, 16; Enza Saldutti della Cantina di Enza da Montenmarano in Irpinia con il Taurasi Padre 2011 e Aglianico Passione 2013. La Poggi è una vigneron indipendente e la sua cantina Le Fraghe lavora nel territorio del Bardolino, sul lago di Garga; a Napoli proporrà il Bardolino classico Brol Grande 2015, 16. La degustazione è guidata da Marina Alaimo.