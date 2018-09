Apre a Pomigliano il primo locale dedicato alla pizza alla romana

Venerdì 14 Settembre 2018, 21:19

Arriva a Pomigliano il primo locale in Campania dedicato alla pizza in teglia, quella di scuola romana: quadrata, ad alta idratazione e lunga maturazione. In una parola crunchy. Ma con prodotti tipicamente napoletani. Sciuè Pizzainteglia apre il 21 settembre in piazza Giovanni Leone. Il progetto è di due giovani napoletani, i fratelli Giuseppe e Marco De Luca, che dopo l’esperienza del panino vesuviano portano a Napoli la pizza gourmet al taglio. Da consumare sul posto o da portare a casa. Farine biologiche macinate a pietra, impasto e topping di altissima qualità con prodotti a marchio Dop e presidi Slow Food come la Cipolla di Alife, il Conciato Romano, l’antico pomodoro Napoli e il San Marzano Dop di Bruno Sodano. Molta tradizione nostrana, ma anche qualche variante creativa come la pizza con il gambero rosso di Mazara del Vallo. «L’impasto giornaliero sarà il risultato di un blend di farine di tipo 0, 1 e 2; ma aggiungeremo nel tempo farine fatte da cereali antichi come farro, enkir, segale e kamut», assicura Giuseppe De Luca.