Porcino da record raccolto nel Cilento

Porcino da record nel Cilento. Il suo peso è di circa 2,2 kg; a trovarlo è stato Giuseppe Merola, 76 anni, da sempre appassionato di funghi. In questo periodo dell’anno, come sempre, si è messo alla ricerca, ed oggi si è imbattuto in questo porcino dal peso superiore a 2 kg.

È stato trovato nel territorio del Comune di Futani, ma come ogni buon ricercatore di funghi Giuseppe se ne guarda bene dall’indicare la posizione esatta.

Benché il peso sia invidiabile in passato in Cilento sono stati raccolti funghi porcini anche di peso superiore a 2 chilogrammi.