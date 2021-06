Portici, arriva la pizza in teglia di Golocious

A due passi dal mare, baciati dal Sole, non c’è cosa più bella che assaporare qualcosa di buono. In uno dei più bei luoghi di Portici, nel suggestivo porticciolo del Granatello, arriva la “Pizza in teglia” targata Golocious.

Nel suo ricco menù, che segue rigorosamente la stagionalità dei prodotti, c’è l’imbarazzo della scelta. Tra i must c’è la Queen of Pistacchio (Mortadella Igp bolognese, pesto di pistacchio, provola dei Monti, dadini di patate al forno), la Crispy (stick di patate dolci americane fritte, salsiccia di suino, provola dei Monti e salsa crispy), e la Rotolo (crocchè panato al panko, crema di noci, provola dei Monti, bacon croccante e dadini di patate al forno).

E poi non potevano mancare tutte le classiche come Margherita, Marinara, Cosacca e quelle che strizzano l’occhio a Nerano e Amatriciana. Il trancio è crunch grazie alla all’impasto a 48 ore di lievitazione con utilizzo della biga per un blend di farine tipo 0 (30%) e tipo 1 (70%). Completano l’offerta le fritture come il crocchettone panko, i paccheroni ripieni di ricotta, le frittatine al ragù e al pistacchio.

Continua così l'espansione del brand ideato dagli imprenditori e food influencer Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli, che ha l’obiettivo di far godere occhi, palato e stomaco. Si tratta del nono locale della catena, grazie anche nei format “Burger&Wine” e “Pizza & Cucina”, che ha già conquistato i palati di Napoli, Sorrento, Roma, Milano, Padova e Verona.