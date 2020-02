Premio Innovazione in Cucina, Giuseppe Iannotti guest star alla Pizzeria dei Fratelli Salvo

Mercoledì 5 febbraio, alle 20.30, alla Pizzeria dei Fratelli Salvo alla Riviera di Chiaia arriva Giuseppe Iannotti del Ristorante Kresios. Premio Innovazione in Cucina, già premio Miglior giovane Chef e Miglior Pane in tavola e soprattutto stella Michelin, Iannotti sarà l’ospite d’onore del terzo, attesissimo appuntamento della kermesse di contaminazione culinaria dei fratelli Francesco&Salvatore Salvo.



Ma non è tutto: per l’occasione la sede di Riviera di Chiaia inaugurerà un altro connubio, quello con l’arte, ospitando nelle sue sale, la prima di una serie di mostre temporanee, dando da un lato agli artisti talentuosi ma meno conosciuti di farsi apprezzare dal pubblico dei Salvo e dall’altro, alla clientela la possibilità di poter viver l’esperienza “pizza” in modo completamente nuovo, circondati non solo dal gusto ma anche dall’arte. Prima artista ospite, la pugliese Caterina Romano. © RIPRODUZIONE RISERVATA