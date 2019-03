Venerdì 22 Marzo 2019, 17:41

Prestigioso riconoscimento per la famiglia Giugliano, proprietaria dello storico ristorante Mimì alla Ferrovia a Napoli. Michele e Ida Giugliano hanno ricevuto in Senato il Premio Leone di Venezia, assegnato alle aziende che si sono distinte nella loro attività. I due titolari del locale hanno preso la parola durante la cerimonia per ringraziare gli organizzatori e raccontare una storia di ristorazione nel segno di Napoli.