Premio Sirena d’Oro Sorrento 2023, ecco tuti i vincitori

L'azienda Quattrociocchi, il Frantoio Mercurius e il Frantoio Franci, sono i vincitori dell'edizione 2023 del Premio Sirena d'Oro, rispettivamente nelle categorie intensi, medi e leggeri. Stamattina la proclamazione, nel corso di una cerimonia nella quale sono stati annunciati anche i nomi delle altre 22 aziende selezionate nell'ambito del premio dedicato agli oli extravergine d’oliva italiani a marchio Dop e Igp, organizzato dal Comune di Sorrento e dall’Associazione Italia Olivicola. Si tratta delle aziende Costantino Mariangela, Agri Francesco Manna, Accademia Olearia, Buono, Podere Ricavo, Agrestis soc coop Agricola, Olearia Clemente, Eugenia Gino, Ciccolella, Di Russo Cosmo, Frantoio Cutrera, Tenuta Chiaramonte, Frantoio San Comaio, Poppo, La Torretta, Bacci Noemio, Casa di Grazia, Podere Grassi, Oleificio Dell'Orto, Le Colline Lubrensi, Basso Fedele, Semplice Casa Betania.

Ad inaugurare la giornata, il convegno dal titolo «Dop e Igp: strumenti per la valorizzazione degli oli evo di qualità italiani», aperto dai saluti del presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco, del presidente del Sirena d'Oro, Giuseppe Ercolano, del presidente DAQ Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, Giuseppe Guida, del presidente di Italia Olivicola, Gennaro Sicolo, e che ha visto la partecipazione, moderati dal segretario del premio, Luigi Milano, di Mariella Passeri, direttore dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, Luigi Polizzi, direttore generale delle Politiche Europee presso il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Marco Cerreto, componente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Raffaele Amore, presidente IGP Campania, Enrico Micheli, amministratore dell'Ente Terzo Notificato Agroqualità, Pasquale Crispino, coordinatore nazionale del Dipartimento Trasparenza e Sicurezza Agro Alimentare e Ambientale, Giuseppe Guida, esperto PNRR, Raffaele Sacchi, presidente della giuria del Premio Sirena d'Oro, Giovanni Pipolo, capo panel della giuria del premio al quale hanno partecipato 101 aziende e 39 areali di produzioni di olio Dop sui 41 presenti in Italia, mentre per gli areali di olio Igp si è registrata l'unanimità delle partecipazioni, con sette su sette.

E' seguita la presentazione del carrello degli oli e della carta degli oli Dop e Igp, a cura di Giuliano Martino, di Italia Olivicola e degli chef stellati Alfonso Iaccarino e Giuseppe Aversa. Per offrire l'opportunità al pubblico di conoscere a fondo segreti e virtù dell'olio evo, gli organizzatori hanno promosso una serie di incontri gratuiti e aperti a tutti. C'è infatti tempo fino al 10 aprile per l'iscrizione ai corsi di assaggio di olio extravergine di oliva di primo livello. Il calendario degli eventi prevede lezioni dal 18 al 28 aprile, presso la sala Carlo Di Leva dell'ex Azienda di Soggiorno di Sorrento. Olivicoltura, legislazione, metodologia di assaggio, chimica degli oli attraverso gusto ed olfatto, disciplinari delle produzioni Dop e Igp e abbinamento cibo olio, tra le materie oggetto del corso.