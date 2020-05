Prezzo verde, ecco la nuova sfida del gruppo Ciro Amodio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciro Amodio inaugura il nuovo punto venditae lancia il progetto: un prezzo conveniente, su tutti i prodotti e per tutti i giorni. Una formula nuova, rassicurante, lontana dalle logiche dell’offerta a tempo. Convenienza quotidiana, questa la nuova sfida di Ciro Amodio, brand leader nel settore agro-alimentare da cinque generazioni, da sempre attento ad offrire un’esperienza di spesa di alta qualità e a prezzi competitivi.Il punto vendita di via Kerbaker, al civico 98, apre giovedì 21 maggio dopo una radicale ristrutturazione, si presenta in una veste del tutto nuova ed è il primo negozio Prezzo verde del gruppo Ciro Amodio. Nel negozio si potrà scegliere tra un’ampia offerta di prodotti: i tradizionali latticini freschi, i formaggi, e i salumi prodotti direttamente negli stabilimenti Ciro Amodio da filiera controllata, una selezione di carni, pizza e pane fresco di molteplici varietà prodotto con farine biologiche macinate a pietra e lievito madre sfornato più volte al giorno, e i prodotti a marchio Ciro Amodio frutto di un’attenta ricerca di fornitori su tutto il territorio nazionale per garantire sempre qualità e buon prezzo. Completano l’offerta il settore gastronomia e le specialità take-away, nonché il servizio a domicilio. Ma la novità assoluta di questo punto vendita è la politica dei prezzi: all’insegna della massima convenienza quotidiana.«Qualità, freschezza, sicurezza alimentare, genuinità e convenienza sono i valori su cui abbiamo costruito la storia dell’impresa di famiglia, con Prezzo verde andiamo ancora oltre proponendo ora alla nostra clientela prezzi altamente competitivi ma non a tempo, fissi, per tutti i giorni, per poter fare la spesa sempre con grande serenità», spiega Fausto Amodio, amministratore di Ciro Amodio.La storia della famiglia Amodio inizia nel 1825 con una piccola produzione artigianale di latticini nel cuore del Parco Regionale dei Monti Lattari. Ancora oggi, dopo cinque generazioni, è l’intera famiglia che si occupa dell’azienda che negli anni è diventata un fiorente gruppo di imprese industriali e commerciali pur restando fedele a valori come qualità, ricerca e convenienza. Oggi il brand Ciro Amodio conta 60 punti venditi in Campania, di cui il 90% a Napoli centro e provincia, e il resto a Salerno, Caserta, Nocera e Cava dei Tirreni, tutti immediatamente riconoscibili dal simbolo della “Mucchetta” felice. Sono negozi di puro vicinato, sotto casa, pensati per una spesa quotidiana di prodotti prevalentemente freschi di giornata che punta alla fidelizzazione della clientela, sempre al centro del progetto.La mission aziendale si fonda su un quotidiano impegno finalizzato al costante miglioramento della soddisfazione dei clienti attraverso un servizio efficiente ed attento alle loro richieste e ai trend di mercato. Altrettanto impegno è dedicato a garantire gli elevati standard qualitativi dei prodotti di cui il gruppo cura e controlla con la massima attenzione ogni fase del processo di produzione e selezione in laboratori certificati. La dinamica ed efficiente organizzazione logistica, governata sempre direttamente, assicura la consegna dei prodotti freschi nei punti vendita tutti i giorni e spesso anche due volte al giorno.