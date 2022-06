Wine&Thecity a La Reggia Designer Outlet di Marcianise con degustazioni e aperitivi

Per la prima volta l’ebbrezza creativa di Wine&Thecity, la rassegna cultural-enologica che si svolge a Napoli dal 2008, pervade gli spazi de La Reggia Designer Outlet del gruppo McArthurGlen. Tre appuntamenti, un mercoledì a settimana, l’8, il 15 e il 22 Giugno, dalle 18:00 alle 21:00, in cui il buon vino italiano sarà protagonista di una nuova shopping experience.

Calici, sommelier e vini entrano in 30 boutique selezionate del Centro per un aperitivo all’insegna del fashion&wine. Ogni serata sarà caratterizzata da un tema che unisce il mondo della moda a quello del vino. Si parte mercoledì 8 giugno con il mood Total white e la degustazione di vini bianchi, mercoledì 15 giugno vetrine e allestimenti saranno in rosa all’insegna delle Pink vibes e nei calici i vini rigorosamente rosati; si conclude mercoledì 22 giugno con outfit frizzanti e festosi per un pomeriggio decisamente Sparkling come le bollicine italiane che saranno proposte in degustazione. Tre mood, tre stili di vestire, ma anche di bere, per esprimere al meglio se stessi come detta quest’anno il tema della manifestazione che è WineYourSelf. La mappa dei negozi aderenti e dei vini in degustazione per ogni giornata sarà consultabile con un Qr code scaricabile all’arrivo al Centro. Ogni negozio esporrà uno stendardo identificativo di Wine&Thecity e i Sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier accompagneranno le degustazioni nelle boutique.

Nella Piazza delle Palme, al centro de La Reggia, musica e performance d’arte accompagneranno le tre serate: mercoledì 8 giugno l’archi-chef e designer Carlo Olivari si esibirà live con il suo wine-painting, dipinti estemporanei fatti con il vino; mercoledì 15 Pietro Santangelo, con il suo sax animerà la piazza con sonorità jazz, gran finale il 22 giugno con Angela Cirillo al violino elettrico. Per l’occasione La Reggia Designer Outlet metterà a disposizione una speciale navetta gratuita con partenza da Napoli, Piazza Vittoria in direzione de La Reggia alle 17:30 e ritorno con partenza dal centro alle 20:30, la prenotazione è obbligatoria, fino ad esaurimento posti.

Sin dal suo esordio, nel 2008, Wine&Thecity ha sempre creduto nel blend vino e moda, nell’importanza di portare il vino e la cultura del vino oltre i soliti luoghi e quindi nelle vetrine dei negozi, nelle boutique, per un approccio più ampio e disinvolto. A La Reggia Designer Outlet trenta aziende vinicole italiane sposano le proposte moda di brand italiani e internazionali. Il risultato sono tre giorni festosi durante i quali lo shopping incontra il piacere di un buon calice di vino.