«Squisito» è il luogo dove puoi gustare il meglio dell’enogastronomia in un intreccio di sapori, odori e atmosfere stimolanti anche per i palati più esigenti. In versione Delivery Squisito offre gustosi Squiburgers, gastronomia, pizze in pala e carni pregiate. Ultimo aggiornamento: 15:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA