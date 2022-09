La ricetta di baccalà di uno studente di Sorrento conquista First Lady e ministra islandese

Uno studente dell’istituto polispecialistico San Paolo di Sorrento, Diego Di Leva, che frequenta la classe 4° E Iefp è in Islanda per partecipare ad un viaggio studio dedicato interamente al baccalà islandese. Nei giorni scorsi il giovane chef ha preparato la sua ricetta tradizionale di baccalà per due ospiti illustri: la moglie del presidente della Repubblica di Islanda, Eliza Reid, e il ministro dell’Agricoltura e della Pesca signora Svandís Svavarsdóttir.

La first lady islandese ha molto apprezzato la proposta culinaria elaborata da Diego, informandosi sui prodotti tipici campani utilizzati nella preparazione. Nei giorni successivi, lo studente della Costiera ha avuto modo di visitare alcuni stabilimenti produttivi legati alla filiera del merluzzo islandese. Ha anche incontrato i pescatori e gli chef locali, impegnati nella valorizzazione di questa importante risorsa ittica, per approfondire le qualità del pescato.