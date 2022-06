La ricotta di Bufala Dop protagonista della rassegna​ Artis Suavitas Civitas

La ricotta di bufala campana Dop diventa glamour e sarà una delle eccellenze dell’agroalimentare Made in Italy protagoniste della rassegna «Artis Suavitas Civitas», la tre giorni dedicata alle Arti e alla Cultura in programma dal 28 al 30 giugno al Palazzo Reale di Napoli.

Un programma ricco di incontri, iniziative ed eventi totalmente gratuiti, con unico grande obiettivo: favorire il dialogo intergenerazionale su tematiche di attualità e porre l’attenzione sul tema della corretta alimentazione. Per rilanciare le proprietà salutari della ricotta di bufala campana Dop il presidente del Consorzio di Tutela, Benito La Vecchia, sarà tra i relatori del meeting su «L’alimentazione tra cultura e identità», un focus sul mangiare sano come volano di sviluppo e attrattore turistico, che si terrà il 30 giugno alle ore 10 al Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli. «Sarà un’importante occasione per portare il nostro prodotto nel gotha delle eccellenze, raccontando la storia e i valori di un cibo che è adatto a ogni età, che non solo fa bene ma ha anche tanto gusto», dichiara il presidente La Vecchia.

Sempre il 30 giugno, in occasione della cerimonia ufficiale di consegna dei premi Artis Suavitas 2022, sarà proprio il presidente del Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana Dop a premiare, sul palco del Teatro di Corte di Palazzo Reale, la scrittrice Catena Fiorello, una delle penne più originali del panorama nazionale, in uno speciale connubio cibo e scrittura sull’asse Campania-Sicilia.