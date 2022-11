Volta del Fuenti, chef De Blasio presenta la nuova carta per l’autunno-inverno

Il ristorante fine dining Volta, guidato dall’Executive Chef Michele De Blasio, nella cornice mozzafiato delle terrazze di Giardini del Fuenti, a Vietri sul Mare, rinnova il menu per la stagione autunno-inverno. Riscoprire le proprie radici, eleggendo sostenibilità e territorialità come principi alla base del menu e come patrimonio da tutelare: questo il punto di partenza del lavoro di ricerca del ristorante Volta del Fuenti. Il ristorante si ispira alla storia e alla cultura del territorio campano, con i colori che mutano di stagione in stagione, espressione del talento dello Chef De Blasio. «Ogni piatto racconta la nostra costa, i gesti quotidiani, le tradizioni tramandate, di agricoltori, e allevatori che con cura e costanza realizzano prodotti di assoluta qualità. Le nostre creazioni danno voce a questo» sottolinea lo Chef Michele De Blasio.

Tra le proposte del menu autunno-inverno, si distinguono antipasti come gamberi con bernese di midollo, cime di rapa e n’duja; animella di vitello con agrumi, noci e porcini; capitone, lenticchie e aglio arrosto; tra i primi piatti il risotto napoletano con alici, alghe e bergamotto; i bottoni con erbe spontanee e ceci; eliche con cavolfiori, trippette di baccalà e semi di sedano; tra i secondi triglia al cartoccio e bietola arrosto; agnello amaranto, zucca e caprino; piccione arancia, aceto balsamico e ginepro; rombo con spigole e nocciole. Lo Chef De Blasio propone piatti caratterizzati da una sperimentazione costante, in modo da dare il giusto equilibrio a ogni proposta, con uno studio e un’analisi minuziosa di ingredienti e materie prime.