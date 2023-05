Wine&Thecity arriva in Costiera Amalfitana tra paesaggi mozzafiato e buon vino

Wine&Thecity approda per la prima volta in Costa d’Amalfi e in uno scenario unico e mozzafiato: Giardini del Fuenti. Sabato 20 maggio, dalle 18, va in scena “SentieriDivini”: un suggestivo percorso di scoperta e degustazione, tra storia e natura, architettura contemporanea e alta cucina. Lungo la celebre statale amalfitana, tra Vietri e Cetara, Giardini del Fuenti sono un progetto importante di recupero e riqualificazione di un sito a lungo negato, un esempio virtuoso di rivalorizzazione del territorio con elegante beach club, spiaggia privata, ristorante a mare e ristorante fine dining guidato dallo chef Michele De Blasio.

Dalle 18, i terrazzamenti mediterranei che digradano sino al mare diventano il set speciale di un inedito walk around tasting eno-gastronomico in un saliscendi di percorsi, pergolati, scale e giardini di limoni, una piccola vigna di Fiano, erbe aromatiche e agapanti in fiore. Protagonisti della degustazione saranno i vini del Consorzio Vita Salernum Vites: un ventaglio ampio di proposte, un percorso sensoriale per scoprire le produzioni di una provincia vasta e importante come quella di Salerno, che spazia dalla Costa d’Amalfi al Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, passando per il parco regionale dei monti Picentini. Nei calici ci saranno i vini frutto della viticoltura eroica della costiera amalfitana e altre espressioni vitivinicole di un territorio che è mare e montagna al tempo stesso, ricco di storia e miti. A raccontare e guidare l’esperienza di degustazione ci saranno i sommelier dell’Ais Campania.

La cucina contemporanea e creativa di Michele De Blasio, executive chef di Giardini del Fuenti, è l’altra grande protagonista della serata: un viaggio gastronomico in piccoli assaggi di grande cucina, calda e fredda, tra orto e mare, che esprime al meglio la ricerca dello chef sulle materie prime e il territorio. Il percorso di SentieriDivini si concluderà sull’ampio giardino che si spalanca come un anfiteatro naturale sul mare e su cui si affaccia il “Volta del Fuenti”, il ristorante fine dining dalla spettacolare architettura. La musica dei Jazz Bossa Quartet accompagnerà la serata.

SentieriDivini rientra nel calendario degli Eventi OFF City di Wine&Thecity, la rassegna cultural-enologica che, da 15 anni, porta la migliore produzione vitivinicola italiana in luoghi storici, di fascino o semplicemente inconsueti per un’esperienza di degustazione che possa coniugare scoperta ed emozione.

Wine&Thecity è il brand nato nel 2008 a Napoli come primo “fuori salone” di un evento enologico e diventato nel corso di oltre un decennio un’impresa culturale innovativa e indipendente, capace di comunicare il vino in modo creativo e originale.

Oggi Wine&Thecity è una rassegna cultural-enologica diffusa che si svolge a Napoli ogni anno nel mese di maggio. È un brand autorevole che collabora con enti pubblici e privati, con le principali istituzioni culturali della Campania e un laboratorio di idee e iniziative finalizzate alla promozione della cultura del vino e dei suoi territori. Dal 2020 è anche una testata giornalistica online dedicata al mondo del vino, dei viaggi, della gastronomia.

Giardini del Fuenti sulle pendici del monte Falerio, sulla strada panoramica tra Vietri e Cetara, è una perla incastonata nella bellezza della Costiera Amalfitana, sospesa sul Mar Mediterraneo, all’interno di un’insenatura naturale. La proprietà include al suo interno diverse aree: il ristorante fine dining Volta del Fuenti by Michele De Blasio, il Giardino, location ideale per matrimoni ed eventi, l’Arena del Fuenti, spazio multiservice per spettacoli, eventi, sfilate, il beach club e il ristorante Riva del Fuenti, che è anche punto di approdo per chi arriva in barca.