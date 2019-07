«Un dolce per San Gennaro», ecco i sette finalisti del concorso made in Naples

Giovedì 4 Luglio 2019, 11:20 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 11:39

Anche San Gennaro avrà il suo dolce, grazie ad un concorso ideato da Mulino Caputo. E’ uno dei santi più amati al mondo: San Gennaro, venerato a Napoli come a New York, conta più di 25 milioni di devoti. Le forme del culto del protettore di Napoli si evolvono in accordo con i tempi e, così, oggi esiste una App, che si chiama “Evviva San Gennaro”, con la quale è possibile accendere virtualmente una candela al santo.Ogni giorno ci sono circa 95 mila contatti e le candele virtuali dedicate San Gennaro vengono accese da ogni angolo del mondo.È sulla scorta di questa passione collettiva e trasversale che si è svolto, nel 2016, il concorso di pasticceria. Da quest’anno, per volontà di Antimo Caputo, Ad del Mulino Caputo, il contest diventa un appuntamento fisso del luglio partenopeo. «Ci piace l’idea di stimolare e sostenere il confronto creativo tra i maestri pasticceri - ha dichiarato Antimo Caputo, nel presentare l’edizione 2019 del concorso -. Inoltre, ci piace l’idea che possano nascere dolci dedicati a San Gennaro realizzati con prodotti italiani, interpretati e abbinati in base alla formazione e alle specificità culturali e territoriali di ciascun concorrente».Tra le tante proposte che sono state sottoposte alla giuria tecnica, ne sono state selezionate sette, che concorreranno lunedì prossimo, 8 luglio alle ore 18 presso il Roof Garden Terrazza Angiò del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, per il riconoscimento del miglior dolce dedicato al patrono di Napoli. L'evento è riservato agli addetti ai lavori su invito.A giudicare i finalisti ci saranno quattro maestri pasticceri di altissimo profilo:, Relais Dessert e già Champion du Monde;, presidente dell’AMPI; il pluripremiatodi Minori e, vincitore della prima edizione del contest. Assieme a loro ci saranno, Ad del Mulino Caputo;, Ceo della Snaidero e, giornalista radiofonico di Rtl e Radio Marte, nonché ideatore del San Gennaro Day.L’evento gode del patrocinio morale dell’Ampi (Accademia Maestri Pasticceri Italiani), della sponsorizzazione di Agrimontana e di un’azienda leader nel settore delle cucine, la Snaidero Rino Spa, che partecipa unitamente alla napoletana Arredamenti Lo Stile di Pasquale e Stefano Salierno., appena 27 anni e già 9 di attività nel team della pasticceria napoletana di Salvatore Capparelli. E’ qui che ha scoperto i segreti del mondo della pasticceria e che coltiva la sua passione per il cioccolato. Raffaele, in questi anni, ha più volte dimostrato di conoscere a fondo i dolci tipici della tradizione partenopea ed è in grado di esaltare il gusto classico dei dolci napoletani grazie all’utilizzo di prodotti e tecniche innovative., originario di Monte di Procida, ha compiuto i suoi studi alla Cast Alimenti di Brescia. Successivamente, ha lavorato nei laboratori del grande Iginio Massari, Relais Dessert bresciano nonché fondatore dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Attualmente, a soli 24 anni, è chef de partie di pasticceria presso il prestigioso Le Monzù di Punta Tragara, cinque stelle di Capri., quinta generazione di pasticceri, ha mosso i primi passi nel laboratorio di famiglia, per poi perfezionarsi presso la Boscolo Etoile Academy. Da circa vent’anni affianca il fratello Danilo e il padre Umberto, presso la “Di Costanzo Patisserie” di Piazza Cavour. Sue creazioni originali sono la Cassata nera e lo Struffolo bianco.Ancheè figlio d’arte. Lui si è appassionato al mondo della pasticceria nei laboratori dell’attività di famiglia, il Roxy Bar di Sant’Agata sui Due Golfi, per poi specializzarsi presso Luca Montersino e successivamente presso il maestro Sal De Riso. Oggi Giuseppe, nonostante la giovane età, è un valente pasticciere e contribuisce a consolidare il crescente successo del Roxy Bar.è il cuore pulsante della Pasticceria Poppella, locale nato nel lontano 1920 nel rione Sanità e che, vista la crescente popolarità ha aperto un secondo punto vendita in via Santa Brigida, a due passi dal Maschio Angioino. Il nome d’arte scaturisce dall’abbreviazione di Papele (Raffaele) e Puppenella (Giuseppina) i fondatori. E’ lui che ha inventato l’arcinoto e imitato “Fiocco di Neve”., maestro franco americano, ha un curriculum in ambito gastronomico che travalica abbondantemente i confini della pasticceria: si è formato come pizzaiolo a Napoli; come decoratore di torte presso la "Wedding Cakes Wilton School" di Chicago; si è specializzato nella produzione di gelati e creme gelato presso "Carpigiani" a Bologna nonché in pasticceria presso la scuola "Le Cordon Bleu” di Parigi. Fino al giugno 2018 è stato capo pasticcere del ristorante "Le Lanaud" presso Boisseuil in Francia e, per il prossimo novembre, prevede di inaugurare un nuovo ristorante, assieme alla moglie, chef e scrittrice, vincitrice di Masterchef France 2010.ha al suo attivo numerose esperienze formative: dall’Hotel De Russie a Roma, al Don Alfonso 1890, per passare a Capri, presso l’Hotel Quisisana, con tappe al Bellevue Syrene di Sorrento. Studi presso la Boscolo Etoile Tuscania esperienze al Danì Maison di Nino di Costanzo. Attualmente il Pastry Chef del rinnovato Gran Caffé Napoli 1850 (Ex Bar Spagnuolo) di Castellammare di Stabia.La competizione si annuncia avvincente: al primo classificato di ciascuna delle due categorie, torta e monoporzione, andrà un premio di 500 euro, una fornitura di farine Mulino Caputo e l’occasione di legare il proprio nome al tributo dolciario al Santo, in vista dei festeggiamenti del 19 settembre.