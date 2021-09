San Gennaro, a Napoli ​piatti speciali disponibili solo su UberEats

In occasione del patrono di Napoili, San Gennaro, circa 30 ristoranti della città prepareranno dei piatti esclusivi, i quali saranno disponibili solo tramite il servizio di delivery Uber Eats.



Tra i ristoranti che partecipano all’iniziativa Golocious, L'oca Nera - Burger Station e Panamar.

Uber Eats è presente a Napoli e in oltre 50 in Italia. Diversi sono i servizi offerti dalla app ai ristoratori, tra cui possibilità di beneficiare di un sistema di pagamento giornaliero in modo da garantire una liquidità immediata; possibilità di aderire al programma Restaurants Loyalty, un sistema volto a fidelizzare i clienti attraverso ricompense, selezionate dal ristorante, che premiano gli eaters più affezionati; aprire una linea di comunicazione diretta con i clienti, mediante l'app Restaurant Manager, in modo da migliorare sempre di più il loro business di consegna a domicilio.

Per gli utenti della app, invece: consegna contactless: gli utenti possono decidere di ricevere la consegna davanti alla porta della propria abitazione o anche all’esterno, evitando il contatto diretto con il corriere; pick up: permette a tutti gli utenti dell’app di ritirare i piatti direttamente dal ristorante prescelto dopo aver ordinato dalla piattaforma, evitando così il costo di consegna.