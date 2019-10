San Giorgio a Cremano, la pizzeria dei Fratelli Salvo festeggia la riapertura con il gluten free

Sabato 19 Ottobre 2019, 19:01

Un’aria calda ancora estiva, un’atmosfera di festa, artisti di strada, musica, bollicine, l’immancabile pizza offerta gratuitamente e preparata letteralmente in tutte le salse e naturalmente i protagonisti veri del tutto, coloro che tutto rendono possibile, ovvero i clienti, gli amici, i gustatori sangiorgesi, porticesi e non solo: insomma ieri sera al Largo Arso a San Giorgio a Cremano, alla festa in occasione della riapertura della pizzeria dei fratelli Salvatore & Francesco Salvo, con una nuova zona isolata dedicata al gluten free, unica sul territorio, gli ingredienti c’erano davvero tutti e il risultato è stata una serata meravigliosa, all’insegna del perfetto connubio tra tradizione, legame forte con il territorio e innovazione, vero leitmotiv della pizzeria di San Giorgio.«Abbiamo voluto festeggiare assieme a chi da anni ci consente di offrire la nostra cucina e i nostri sapori - spiega Salvatore Salvo - È a loro, alla nostra clientela e agli amici di sempre che è dedicato tutto questo. E a loro abbiamo pensato quanto abbiamo deciso di offrire anche un servizio che mancava sul territorio, ovvero il gluten free, sia per la pizza sia per i fritti, tra cui la cui la nostra famosa frittatina. Abbiamo aperto anche alla Riviera di Chiaia ma San Giorgio è il luogo che per primo ci ha accolti, dopo Portici, e siamo indubbiamente molto legati a questa zona».«Per la prima volta un amichetto di mio figlio piccolo ha potuto assaggiare i nostri prodotti, lui che è celiaco, e ci ha scritto un biglietto per ringraziarci: ecco il vero senso di ciò che facciamo», racconta Francesco a proposito della scelta, tra l’altro unica pizzeria a San Giorgio a Cremano, di offrire pizza e cucina gluten free. «Troppo spesso - dice - si dimentica che davvero è la clientela e la sua soddisfazione, l’obiettivo di tutto il lavoro fatto: abbiamo infatti, creato un’area ad hoc sia appunto per la pizza che per la friggitoria senza glutine. In realtà è un vero e proprio laboratorio a parte, proprio per avere la massima cura nella preparazione e nel rispetto della normativa per evitare le cosiddette contaminazione».Moltissimi gli invitati al party in festa, tra cui anche il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno: «È per noi un orgoglio che realtà imprenditoriali del gusto come i fratelli Salvo decidano di restare sul nostro territorio arricchendolo, mantenendo la tradizione ma rinnovando e offrendo anche la possibilità del senza glutine. Questa è per noi una soddisfazione perché vuol dire che su San Giorgio si può e si deve assolutamente investire e Salvatore e Francesco sono un esempio di ottima imprenditoria».Insomma davvero resta forte il claim pensato per la serata di festa, ossia, senza glutine ma con tanto amore.