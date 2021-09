Allo chef stellato Alfonso Iaccarino attribuito il Premio The Best Chef Legend Award. Il riconoscimento consegnato durante la cerimonia dei @thebestchefawards ad Amsterdam. «Questo premio ci riempie di gioia e di orgoglio - spiega Livia Iaccarino che condivide con il marito Alfonso il merito di aver fondato il tempio della gastronomia di Sant'Agata sui due Golfi -. Il Legend Award premia il miglior chef che non è più attivo in cucina ma che comunque ricopre un ruolo di cruciale importanza nel mondo gastronomico».

Ad Alfonso Iaccarino, assessore al Turismo del Comune di Sorrento i complimenti del sindaco Massimo Coppola. «Il nostro assessore, Alfonso Iaccarino - sottolinea Massimo Coppola -, ha conquistato un nuovo prestigioso riconoscimento legato alla sua attività di chef stellato. A lui va, ancora una volta, il nostro grazie, per l'impegno profuso su un territorio che fa della gastronomia uno dei più importanti attrattori turistici». Felicitazioni anche dallo scrittore Raffaele Lauro, autore del romanzo biografico «Don Alfonso 1890-Salvatore Di Giacomo e Sant'Agata sui due Golfi». «Un ennesimo e meritatissimo riconoscimento internazionale - osserva Raffaele Lauro. Una leggenda nella leggenda, onore e fierezza per la bella famiglia, per la nostra amata terra sorrentina e per l’Italia. Sono veramente orgoglioso di aver dedicato all’epopea generazionale della Tua dinastia di grandi chef il mio romanzo biografico ‘Don Alfonso 1890 - Salvatore Di Giacomo e Sant’Agata sui Due Golfi’ (2017). Con l’augurio che possa continuare, per anni, a mietere successi, con la insuperabile arte culinaria, divenuta un mito a livello mondiale».