«Sapori & Sound», eccellenze del food e musica in piazza Dante

Lunedì 15 Aprile 2019, 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla leggenda della sirena Partenope alla musica e al buon cibo. Inizia oggi, 15 aprile e proseguirà fino a lunedì 22, Sapori & Sound in piazza Dante, l'evento di promozione e valorizzazione delle tradizioni identitarie napoletane, attraverso tipicità dolci e salate provenienti da varie regioni d’Italia. Non manca la musica popolare, è questa la nuova proposta che “Eccellenza in Piazza” per festeggiare tutti insieme la Pasqua 2019.Nel famoso “Largo del Mercatello” - dalle 9.30 alle 22 - un vero salto nel passato, a quando l'attuale piazza Dante era luogo di mercati, fiere e teatri all'aperto: si troveranno tipicità ed eccellenze del food made in Italy come la nduja, soppressata e caciocavalli della Calabria, pate’ di Olive, pomodori secchi e peperoncini farciti, burrate, canestrata olio extravergine e pane di Altamura dalla Puglia e ancora liquirizia, cioccolato artigianale, spezie e tanto altro.Protagonisti per otto giorni ovviamente anche i prodotti della tradizione campana.L’evento, patrocinato dal Comune di Napoli, e realizzato d'intesa con l'assessorato al Commercio e l’assenso della seconda Municipalità , aderisce al progetto “Scegli Napoli”, promosso nell’ambito della delega Napoli Città Autonoma allo scopo di sensibilizzare i cittadini all’acquisto di prodotti realizzati da aziende del territorio per favorire lo sviluppo economico locale. Una “Partenope” narrata attraverso i suoni, i colori e i balli della “Tammurriata Remix” a cura del Tony Faiello Show, accanto ovviamente alla promozione e valorizzazione delle tradizioni culinarie e dei prodotti tipici.