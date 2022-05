Sbarca a Capri il pomodorino "Baronetto Rosso"

Il pomodorino “Baronetto Rosso” sbarca nell’isola azzurra. Arriva a Capri una nuova proposta gastronomica l’alimentazione nutraceutica (priva di metalli ed allergeni) che è stata presentata ad esperti, gastronomi e rappresentanti delle istituzioni della ristorazione e dell’agroalimentare. E’ stato presentato nelle sale del ristorante Pane e Champagne, nel centro antico dell’isola, alla presenza del consigliere della Città Metropolitana di Napoli, Vincenzo Cirillo, il sindaco di Capri Marino Lembo, la delegata nazionale Coldiretti Giovani Impresa Veronica Barbati, il direttore della federazione provinciale Coldiretti di Avellino Maria Tortoriello e il delegato dell'Istituto Crea di Pontecagnano, Rosa Pepe.

Ad introdurre è stata Maria Grazia Galeotafiore, imprenditrice attiva fra il nolano e l'avellinese nel campo del retail, che ha invitato Vito Napolitano, il produttore irpino che attraverso un vero e proprio paniere di prodotti tipici del territorio, ha creato un connubio con la tradizione culinaria isolana ed in particolare con la “chiummenzana” entrando quest’anno nella carta del menù di Pane e Champagne, il ristorante che si trova nel centro storico a pochi passi dalla Piazzetta. E prima di assaggiare i piatti del creativo chef Pasquale De Gregorio, nel dare il benvenuto agli ospiti molti venuti alla terraferma, Maria Grazia Galeotafiore nella veste di padrone di casa e di anfitrione ha spiegato che: “ho voluto creare un menù tutto diverso puntando sulla qualità e mettendo al centro le materia primo fiore all’occhiello ed eccellenza della filiera agroalimentare del sud Italia e le ricette tipiche locali. In particolare quest’estate il piatto principe di Pane e Champagne sarà la chiummenzana, una ricetta che a Capri resiste nei tempi, non solo nei ristoranti ma in tutte le cucine delle famiglie isolane”.