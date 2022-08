Sentieri del Gusto, la rassegna estiva a Pimonte

Prenderà il via il 7 agosto, nel piazzale San Michele a Pimonte in provincia di Napoli, la Sagra Sentieri del Gusto: alla scoperta dei sapori dei Monti Lattari. Musica, eventi e tante degustazioni di prodotti tipici locali. Organizzata dalla Proloco di Pimonte con il sostegno degli imprenditori locali la sagra vedrà alternarsi sul palco artisti come Paolo Caiazzo e Andrea Sannino. Si parte il 7 Agosto con l’inaugurazione della manifestazione.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO “Il Vesuvio e le stelle cadenti”, l'evento unico nel... GLI EVENTI Parco Archeologico di Pompei, da sabato visite guidate nelle ville... L'ARTE Museo di Capodimonte, domenica gratuita e il parco resta aperto la...

L’8 ci sarà Paolo Caiazzo; il 9 sarà la volta di Nando de Renà. La notte di San Lorenzo , il 10 Agosto, prima di alzare gli occhi al cielo e guardare le stelle cadenti, si potrà assistere allo spettacolo di Peppe Iodice. Il 12 Agosto i cuori batteranno al ritmo della musica di Andrea Sannino. Il 13 agosto sarà la volta di Tony Tammaro.

«Dopo il successo della prima edizione- commentano i volontari della Proloco - torna, dal 7 al 15 agosto, la manifestazione estiva più attesa dell’anno. Noi crediamo molto nella valorizzazione e nella promozione del territorio. La nostra Pimonte è pronta ad accogliere le tantissime persone provenienti anche dai vari comuni limitrofi, e a far degustare i prodotti tipici e genuini della tradizione contadina».