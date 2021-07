“Sfogliatella a giro”, l’ultima creazione del pasticciere Antonio Cafiero in omaggio a Insigne

È stata battezzata “Sfogliatella a giro”, l’ultima creazione del pasticciere sorrentino delle celebrity, Antonio Cafiero. Un omaggio all’omonimo tiro reso celebre, durante questi avvincenti Europei di Calcio, dal partenopeo, Lorenzo Insigne. A caratterizzare la dolcissima specialità, oltre alla forma allungata e curva, che richiama l’ormai mitico lancio, anche un ripieno speciale a base di ricotta, crema, limoncello e zeste di limoni, rigorosamente, della Penisola sorrentina.

Una rivisitazione insolita e fresca della tradizionale sfogliata riccia “a conchiglia”, con in superficie bottoncini di cioccolato tricolore o zucchero a velo, crema di pistacchi e ciliegine candite, che strizzano l’occhio alla bandiera italiana.

Una proposta spiccatamente estiva, che domenica, giorno della finale di Campionato, sarà disponibile alla Gelateria Primavera di corso Italia a Sorrento, ad un prezzo simbolico, pure in versione maxi. Da condividere con partner, familiari o amici… e farcire come si desidera, magari, mixando più gusti. «Questo dolce – spiega il pasticciere, Antonio Cafiero – vuole essere un personalissimo omaggio a Lorenzo Insigne che, a mio avviso, sta dando una forte carica all’intera squadra. Come lui, è fresca, particolare e lascia il segno. Speriamo porti bene!».

Intanto, in attesa di assaggiare questa deliziosa novità, nella pasticceria/gelateria Primavera, tappezzata di foto dei tantissimi personaggi, che finora si sono fermati a gustare le specialità di Cafiero, in questi giorni hanno già fatto capolino, tra gli altri: il rapper ed attore statunitense LL Cool J, protagonista della serie tv Ncis: Los Angeles, Alessandro Siani e Sal da Vinci.