Napoli, Riserva apre la terrazza Sky Lounge

Dall’alto dei suoi rooftop Riserva presenta la terrazza Sky Lounge, che apre domenica 30 aprile alle 13:00. Nel locale di Sasi Maresca, Roberto e Andrea Bianco, sulla collina di Posillipo, si sorseggia un cocktail e si tocca il cielo con un dito, al secondo piano del ristorante Riserva Rooftop in Via Manzoni.

«Ammirare il tramonto sorseggiando un buon cocktail è uno dei piccoli, grandi piaceri della vita - commenta Roberto Bianco - la nostra Sky Lounge grazie all’invidiabile posizione, offre questa possibilità davvero rara a Napoli, perché la maggior parte dei locali “vede” l’alba. Non solo, qui l’atmosfera è internazionale, i drink innovativi, il cibo ottimo».

In cucina c’è Davide Cannavale, che prepara piatti dal tocco internazionale, come bao, sandwich, mini bun e pizza in doppia cultura. Napoletano, 33 anni, è il nuovo chef di Riserva Rooftop. Ha cominciato a lavorare a 18 anni a Favignana, si è spostato in Sardegna e anche a Capraia, per poi tornare in Campania. Nei suoi piatti mette cucina isolana, tradizione rivisitata in chiave moderna, tanta creatività. Per la Sky Lounge ha creato un menù bistró vario, fresco e invitante, accompagnato dai drink «mixology gourmet» ideati da Mickael Reale e Mirko Lamagna, dove la miscelazione dei cocktail è ottenuta con tecniche di alta cucina e alta pasticceria.

«Arte deguststativa» è il nuovo aperitivo da sorseggiare in terrazza preparato con gin, liquore all’arancia homemade, soda al kiwi chiarificato, tintura di fava di cacao. Oppure un dolce Napul’è con gin Vesuvius, campari al babà, vermut antica formula. Dal giovedì alla domenica anche programmazione artistica, che vede alternarsi deejay set, musica live e lounge music. Mentre inaugura la Sky Lounge, da Riserva RoofTop si corre il «giro gastronomico d’Italia», giunto alla quinta tappa. Dopo Trentino Alto Adige, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna, si arriva in Lazio. In tavola: carciofo ai carboni con vinaigrette alla romana, polpette con salsa alla grigia, spaghetti cacio e pepe in tartufo nero pregiato, pizzicotto ripieno di carbonara d’abbacchio affumicato al rosmarino.