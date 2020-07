Sorrento, Basilico Italia lancia il pesto sorrentino

Dalle cucine di Basilico Italia, ecco il «Pesto Sorrentino»: un mix di profumatissimo basilico, noci di Sorrento e Provolone del Monaco. Per assaggiarlo basterà andare nei locali del bistrot di Corso Italia e scegliere una o più delle differenti proposte di cui è ingrediente d'eccezione: primi piatti, bruschette o pizze.



In aggiunta alla degustazione sul posto, a breve sarà possibile acquistare un kit, in cui "troneggerà" questa versione sorrentina del pesto, per preparare a casa le specialità assaggiate o per assicurarsi un cadeau goloso in ricordo delle vacanze in Costiera. «Dopo aver donato ai nostri clienti le piantine di basilico - spiega il patron Maurizio Mastellone -, questa meravigliosa erba mediterranea, nel cui nome, non a caso, si conserva un riferimento alla regalità (βασιλικόν: regio) ci ha stimolato nella creazione del Pesto Sorrentino, ingrediente aromatico di tanti nostri piatti: fra tutti, pasta, pizza e crostoni. Per il nostro kit portafortuna abbiamo chiesto a Marco Ferrigno, maestro storico di San Gregorio Armeno, di firmare e realizzare per noi e per i nostri clienti un corno scaramantico che ci accompagni in un bellissimo viaggio nel gusto e nel folklore della nostra terra».

