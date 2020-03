Sorrento, sospeso il concorso Sirena d'Oro riservato agli oli di oliva dop

A seguito delle misure straordinarie disposte da Governo e Regioni per arginare l'emergenza coronavirus Covid-19, l'amministrazione comunale di Sorrento, di concerto con la Coldiretti Campania, promotori del Sirena d'Oro, il premio dedicato agli oli extravergini di oliva Dop, Igp e Bio, rendono noto che l'iniziativa è sospesa. «In questo momento di enormi difficoltà, deve prevalere su tutto il senso di responsabilità - spiegano gli organizzatori - Pertanto la 18ma edizione è sospesa e si svolgerà in data da stabilirsi. Ringraziamo i produttori che hanno inviato i loro campioni, e tutti coloro che hanno lavorato fino ad oggi per la realizzazione del premio, rassicurandoli che l'appuntamento è solo rinviato».

Ultimo aggiornamento: 13:06

