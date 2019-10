Mercoledì 9 Ottobre 2019, 10:33

Pizza per favorire l'integrazione: Il 12 e il 13 ottobre il Parco San Laise di Bagnoli ospita la prima edizione di “Special Pizza for Special People”, un evento che mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’autismo, dimostrando che l’integrazione di persone con diverse abilità, oltre che giusta, è possibile. Infatti, nella due giorni ospitata dalla Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia, oltre l’autismo si potrà discutere dei diritti di quanti posseggono diverse forme di disabilità e delle dinamiche di integrazione che vanno a beneficio della comunità nel suo complesso.Nel corso della due giorni, persone affette d’autismo, persone speciali, realizzeranno delle pizze speciali, che quanti interverranno potranno gustare. Inoltre, l’evento prevede anche alcuni laboratori per realizzare la pizza ed altri prodotti da forno. Non mancheranno momenti di spettacolo ed animazione. Nella giornata di sabato saranno presenti gli artisti Regina Safillé, El Koyote, Luis Grieco, Live Set DR Cyborg Superfunk. Nella giornata di domenica sarà presente Ciccio Merolla con Sonosolosuono. Infine, vi saranno degli stand informativi sulle problematiche dell’autismo, in modo da comprendere le difficoltà che incontrano quanti hanno dei casi in famiglia ma anche le opportunità loro offerte.Maria Patrizia Stasi, presidente della Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia, ha dichiarato che l’iniziativa intende mostrare che «promuovere una percezione positiva dell’autismo e mostrare che le persone affette da autismo possono condurre una vita completa e soddisfacente, nonché dare il proprio contributo nella società».Special Pizza for Special People è soprattutto un’occasione per affermare che la diversità è ricchezza, che ognuno di noi é diverso e che tuttavia ognuno di noi ha il diritto di essere valorizzato. Sabato 12 ottobre (ore 9.30-23) e domenica 13 ottobre (ore 10 -21) al Parco San Laise.La rassegna “Special pizza for special people”, dedicata ad Alfredo Ficu, giovane pizzaiolo scomparso prematuramente, è promossa dalla Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia, con il sostegno dell’assessorato alle Politiche sociali della Regione Campania e il patrocinio della decima municipalità del Comune di Napoli. Ingresso e parcheggio gratuiti.