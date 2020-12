Squisito lancia nuove idee regalo per appassionati gourmand

Curiosità gastronomiche dall’Italia e dal mondo, selezioni di formaggi e salumi pregiati, Champagne e vini importanti e tanto altro ancora: dicembre è una festa di sapori e suggestioni da Squisito, la boutique gastronomica del gruppo Ciro Amodio a Sant’Anastasia, alle porte di Napoli.

Un unico spazio di 300 metri quadrati dove eccellenza e raffinatezza eno-gastronomica sono grandi protagoniste. I palati più curiosi e avvezzi al buono possono orientarsi tra autentiche rarità, prodotti artigianali di alta qualità e rinomate marche di eccellenza: dal salmone selvaggio della Norvegia alle carni più pregiate nazionali e internazionali, dalla migliore bottarga di muggine della Sardegna alle alici del Mar Cantabrico, dalle più esclusive produzioni di olio extravergine d’olivo ai panettoni artigianali.

Al grande lievitato delle feste è dedicato un ampio spazio: ci sono i panettoni artigianali di grandi e rinomati lievitisti e una produzione a marchio Squisito in eleganti confezioni da 1 kg. Sei le varianti di gusto per il Natale 2020: il Tradizionale fedele al disciplinare, all’Albicocca del Vesuvio, il Panettone alla Nutella per i più golosi, sia grandi che piccini e poi tre panettoni d’autore firmati da Francesco Guida, tra i migliori pastry chef d’Italia, figlio d’arte dello chef Peppe Guida Stella Michelin dell’Antica Osteria Nonna Rosa di Vico Equense, che per Squisito ha realizzato il panettone Cioccolato fondente e amarena dal carattere deciso e goloso al tempo stesso; il Panettone Mela annurca candita, the nero e cannella per un fine pasto dalle note esplosive e il panettone con Pasta di mandorle e mandarino, dal sentore agrumato, fresco al naso e inebriante al palato.

Squisito è il paradiso dei gourmand, il luogo ideale per fare la spesa per la Vigilia e il pranzo di Natale, per il Cenone di Capodanno; ma anche per fare regali unici e golosi in confezioni speciali: eleganti gift box sia in legno che in cartone, da mettere sotto l’albero, pensate per essere personalizzate su richiesta con prelibatezze dolci o salate e recapitate direttamente al destinatario tramite un efficiente servizio delivery.

