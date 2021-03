Sushi, bollicine e skin care: sociaità e dermatologia a Chiaia

Informazione dermocosmetica in tempo di covid, ma anche socialità per quanto in sicurezza. E' l'idea dello Studio Fabbrocini, che nel corso del fine settimana ha organizzato un simpatico aperitivo di skin care test gratuito per valutare la secchezza, la sensibilità e la texture della pelle delle numerose amiche coinvolte, e consigliare quindi la migliore routine dermocosmetica.

Nel rispetto delle norme, con mascherine e distanziamento ma anche sushi e bollicine, le giovani e meno giovani signore napoletane si sono quindi incontrate a turni di due ogni mezz'ora nello studio di via Filangieri, dove la professoressa Gabriella Fabbrocini ha dato loro preziosi suggerimenti insieme alle sue assistenti Paola Del Piano ed Ida Nunziante, oltre alle informatrici Hinò.

Tra le amiche intervenute anche Simona Apricato, Gabriella Acampora, Donatella Bernabò, Giordana De Cesare, Olimpia Angrisani, Cristina Magri, Rosita Puca, Antonella Tuccillo, Maria Laura D'Angelo, Cooki Basilone, Gabriella De Bellis, Roberta Salvatore, Maria De Giovanni e la chirurga vascolare Rita Compagna.