Taormina Gourmet premia due aziende conserviere della Campania

Obiettivo puntato sulla sostenibilità, dalla terra al mare. “Taormina Gourmet”, evento in corso a Taormina promosso da Cronache di Gusto, celebra uno dei temi di maggiore attualità nel mondo dell’ambiente e dell’agroalimentare, premiando le aziende che si sono maggiormente distinte, nei rispettivi settori, per qualità della produzione e l’attenzione all’ambiente.

In collaborazione con Ricrea (Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio), Ancit (associazione nazionale conservieri ittici, che rappresenta le imprese operanti nel settore delle conserve ittiche) ed Anicav (associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali) sono state premiate le migliori aziende conserviere di pomodoro italiane per qualità del pomodoro, utilizzo di agricoltura biologica, sostenibilità anche attraverso l’utilizzo dell’acciaio, materiale completamente riciclabile e, quindi, indispensabile per rispettare l’economia circolare. Il riconoscimento è stato assegnato alla Cooperativa Rinascita di Rovittello (Palermo), Gustarosso di Sarno (Salerno), Gran Gusto di Battipaglia (Salerno), azienda agricola Salemi Pina di Sortino (Siracusa) e Rosso Siculo di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta). A consegnare i premi Nino Salerno, rappresentante di Ricrea, Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.