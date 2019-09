«Terra. Tecnologia. Turismo», lunedì dibattito ​a Palazzo San Teodoro

Venerdì 20 Settembre 2019, 10:37

La filiera agroalimentare è una grande ricchezza della Campania, con un fatturato di quasi 4 miliardi l'anno. Eppure si può fare molto di più. L'Associazione Nord e Sud, presieduta da Severino Nappi, ha organizzato a Napoli per lunedì ore 17 presso Palazzo San Teodoro alla Riviera di Chiaia: «Terra. Tecnologia. Turismo». Un'occasione di confronto sugli obiettivi e gli strumenti da mettere in campo con l'ambizione di costruire una rete capace di creare nuove opportunità anche attraverso l'innovazione tecnologica.Partecipano: Sen. Giorgio Maria Bergesio, Capogruppo Lega IX Commissione Agricoltura e Produzione Alimentare, Sen. Alessandra Lonardo, IX Commissione Agricoltura e Produzione Alimentare (FI), On. Luca De Carlo Segretario XIII Commissione Agricoltura (FDI), Raffaele Borriello (Direttore generale ISMEA), Gennarino Masiello Presidente Coldiretti Campania, Antonio Limone, Direttore generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Aurora Casillo Presidente Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano Igp, Pier Maria Saccani, Direttore del Consorzio della mozzarella di bufala campana dop, Pasquale D’Acunzi Consigliere nazionale Anicav, Antonio Izzo, Presidente Federlalberghi