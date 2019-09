Torna a Napoli il Tour del Mulino Bianco: percorsi tra gusto e sostenibilità

Mercoledì 25 Settembre 2019, 12:50

Dopo le tappe di Palermo, Catania, Roma, Rimini e Ferrara il Mulino Bianco torna a Napoli con il suo Tour del Mulino 2019. Un viaggio alla scoperta della qualità quello che avrà luogo nella centralissima Piazza Dante da venerdì 27 a lunedì 30 settembre dalle ore 10 fino alle 21/21:30. I visitatori del Tour potranno scoprire come nascono i prodotti, quali sono gli ingredienti utilizzati e potranno ricevere anche suggerimenti e idee per abbinare i prodotti del Mulino Bianco ai diversi momenti della giornata: tutto all'interno delle aree tematiche del Mulino interattivo.Gli avventori potranno conoscere anche La Carta del Mulino, un insieme di dieci regole da rispettare per la coltivazione sostenibile del grano tenero. Mantenendo intatta la qualità dei prodotti, la Carta ha il compito di supportare il lavoro delle comunità degli agricoltori e favorire la biodiversità salvaguardando gli insetti impollinatori. Il progetto nato lo scorso anno con i Buongrano, primo prodotto con farina da agricoltura sostenibile, verrà progressivamente allargato agli altri prodotti del Mulino per continuare a salvaguardare l’ambiente.Come in ogni tappa del Tour del Mulino sarà presente anche un Area Kids con giochi e attività dedicate ai più piccoli. Ci si potrà inoltre divertire selezionando gli ingredienti dalla dispensa del Mulino provando a creare combinazioni di gusto perfette e si potranno anche esprimere le proprie opinioni in merito alla produzione sostenibile sulla Colonna delle Idee. Infine, al termine del tour, tutti i visitatori riceveranno una dolce sorpresa.