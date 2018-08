Torna “Pummarola Day”, la dedica speciale alle vittime del caporalato

Giovedì 30 Agosto 2018, 12:32

SARNO - L’oro rosso protagonista insieme alla tradizione delle conserve del “fare le butteglie”. Grande attesa per il “Pummarola Day 2018”, domani 1 settembre, in località Masseria Pigliocco a Sarno, dalle ore 9 alle ore 18, evento dedicato quest’anno alle vittime del caporalato.Una giornata immersi nella natura per riscoprite l’agricoltura, la storia, le eccellenze della Valle del Sarno. In primo piano il pomodoro, il re della dieta mediterranea e dei piatti dal sapore tutto Made in Italy.La kermesse, organizzata dal Circolo Leonia, Legambiente Valle del Sarno, è alla sua quinta edizione. Un appuntamento fisso che mette insieme passato e presente, memoria, cultura intorno alla riscoperta delle tradizioni locali.Quest’anno l’evento è dedicato alle vittime della Puglia, i giovani braccianti extracomunitari, vittime di un lavoro che riduce i braccianti in schiavi.