Lunedì 8 Aprile 2019, 17:41 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per Maurizio «Black» Santin, il Maradona dei dolci, accoglienza da star all'ombra degli Scavi. Il famoso pastry chef ha incontrato i fan nella pasticceria De Vivo, quella famosa per le sfogliatelle ricce che tanto ama Papa Francesco. Santin, due volte pasticciere dell’anno e volto noto della tv per «Dolcemente» - in onda su Gambero Rosso Channel - e per «La prova del cuoco» - su Rai Uno - ha avviato una importante collaborazione con la pasticceria De Vivo. Qui, oltre a essere a capo del team dei pasticcieri, si occuperà in modo particolare dell’innovazione e della pasticceria creativa, con il compito di sviluppare nuove creazioni. Nella prima domenica di aprile, in occasione dell'evento promosso da De Vivo «Domenica in pasticceria», a pochi passi dal monumento più incantevole del mondo, l'Anfiteatro romano, Maurizio Santin ha incontrato i fan a colazione. Centinaia i selfie e gli autografi sul suo ricettario, e la speranza di carpire qualche segreto sulla preparazione dei dolci dal popolare pastry chef.