Tramonti sarà “ Borgo del Gusto”: dal Pnrr fondi per un hub enogastronomico

Tramonti si appresta a diventare il Borgo del Gusto della Costiera Amalfitana. Come? attraverso la creazione di un hub dedicato alle eccellenze enogastronomiche. Tutto questo sarà possibile grazie ai fondi provenienti dal Pnrr (oltre 1 milione di euro) che hanno premiato il progetto posizionatosi al primo posto della graduatoria insieme a quello di un altro comune campano.

Tramonti rientra, infatti, tra i 289 comuni individuati dal decreto di assegnazione delle risorse del Ministero della Cultura per l’attrattività dei borghi per interventi volti alla rigenerazione culturale, sociale ed economica.

Al centro degli investimenti c’è la Casa del Gusto, che si trasformerà in un polo in grado di funzionare sia come centro didattico, grazie a un laboratorio permanente di ricerca, formazione, comunicazione ed educazione sensoriale e alimentare, sia come motore per l’enogastronomia e le eccellenze locali, così da dare una spinta positiva al variegato microcosmo delle attività del settore, che spaziano dall’agricoltura all’accoglienza turistica. Nasceranno spazi per i produttori e per le imprese per la promozione e la vendita delle eccellenze (GustoShop), ma anche numerosi servizi per la cittadinanza e per i visitatori.





Importante il supporto del Distretto Turistico Costa d’Amalfi, per un progetto all’avanguardia di formazione e recupero di antichi mestieri, che vede coinvolti numerosi partner qualificati che hanno già avviato l’iter per la sottoscrizione dell’accordo e che si occuperanno della formazione specialistica (Gambero Rosso, Sal de Riso, FadWine).

Oltre a realtà come Elettrify, incaricata della mobilità sostenibile, e alle associazioni con cui sono stati stipulati accordi di valorizzazione, promozione e co-marketing: Consorzio di Tutela Limone Costa d’Amalfi, Associazione Pizza Tramonti e il Centro di Cultura e Storia Amalfitana.



Il progetto vede capofila il Comune di Tramonti che si avvale della partnership di CoopCulture. Per l’attivazione dei laboratori sull’evoluzione della produzione tipica locale darà il proprio supporto il Dipartimento di Architettura DIARC dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La Comunità Montana dei Monti Lattari si occuperà della progettazione degli spazi verdi presso la propria sede e dell’orto sperimentale della Casa del Gusto.



L’Istituto Comprensivo G. Pascoli di Tramonti, insieme ai suoi studenti, darà il proprio prezioso contributo con progetti di formazione su tradizioni e antichi mestieri, conoscenza e valorizzazione del territorio, e promuovendo comportamenti di cittadinanza attiva. La presentazione del progetto è in programma giovedì 16 settembre a Verona, nell'ambito del salone mondiale del turismo WTE World Tourism Event for World Heritage Sites, in programma al Palazzo della Gran Guardia.