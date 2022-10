I ristoranti più romantici di Tripadvisor: I due campani entrambi in Costiera Amalfitana

Il migliore ristorante romantico? Per Tripadvisor, che ha stilato la classifica dei primi dieci in Italia, si trova ad Amalfi. Anzi alle porte di Amalfi, affacciato com’è sulla baia compresa tra la torre di Vettica e il grappoli di case della Marina di Conca.

Si chiama Baglio Bistrò ed è uno di quei luoghi dell’anima frequentatissimo dai turisti stranieri. Per lo più coppie. Giovani o meno giovani, che fanno a gara per accaparrarsi uno dei pochi tavoli (otto in tutto) tutti collocati a ridosso della vetrata che si affaccia sul mare.

Ma anche in solitaria mangiare a strapiombo sulla baia ha un suo fascino. E lo sa bene Dakota Fanning, un'affezionata di wuesto locslino, che qui è ritornata qualche giorno fa in una pausa dalle riprese sul set di The Equalizer 3 allestito ad Atrani.

Il piccolo ristorante alle porte di Amalfi è risultato primo nella speciale classifica di TripAdvisor che lo ha premiato con il Traveller’s Choice Best the Best 2022.

Della Campania, però, non è il solo, perché a fare compagnia ai titolari, Albino e e Serena, una giovane coppia di Amalfi, è il ristorante Mirage a Positano definito “ottimo e indimenticabile” nonostante l’ottavo posto.

Ma c’è di più perché il ristorantino amalfitano, il cui punto di forza è il terrazzino sottostante la sala capace di ospitare un unico tavolo per due e garantire così privacy, riservatezza e atmosfera romantica, figura anche nella top 25 al mondo di Tripadvisor per la stessa categoria. Baglio Bistrò si colloca nella speciale classifica su scala nazionale al sesto posto.