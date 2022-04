Pasqua, uova su Amazon: il più venduto è di un'azienda napoletana, battuti anche Chiara Ferragni e Elettra Lamborghini

Un esercizio di creatività che solo all'ombra del Vesuvio poteva nascere per superare i colossi del mondo dolciario e diventare piano piano uno di essi. Ed è così che Lyon WGF da 250 grammi Più Buono Dolce & Toys risulta essere l’Uovo di Pasqua più richiesto e venduto su Amazon nell’intero territorio nazionale Italiano. Alle spalle i grandi marchi della tv, da quelli pubblicizzati dagli influencer di moda a quelli di grandi case storiche. Napoli si inserisce nelle classifiche italiane con la qualità e la creatività. In una classifica che cambia continuamente l'uovo distribuito da Elg Foods è sempre nella top five sulla più grande piattaforma commerciale online, occupando anche la prima posizione su tutti i canali di vendita. La partnership dell'azienda di Volla con Officina Comunicazione S.R.L. e la sinergia con lo Youtuber LyonWGF ad oggi si stanno rivelando un grande successo e dai circa 500mila pezzi del 2021 si spera di arrivare a un milione La pubblicità? Direttamente sui social tra le avventure di Lyon fenomeno social ed editoriale del momento. Cioccolato+influencer un matrimonio vincente.

Lyon, conosciuto anche come WhenGamersFail o LyonWGF è lo pseudonimo di Ettore Canu ed è uno degli Youtuber (e Streamer) di Minecraft più di successo in Italia. Arriva da Sassari in Sardegna ed è nato nel 1988. Il canale riscosse un discreto successo fin da subito e ad oggi totalizza più di 5 milioni di iscritti e cinque miliardi di visualizzazioni, oltre a 1 milione e mezzo di follower su Instagram e twitch. “A caccia di Entity”, “A caccia di Herobrine”, “Le storie del mistero“ i libri che hanno conquistato i ragazzini. E l'azienda dolciaria napoletana di Gennaro Ercolano (direttore commerciale) e Luigi Guarino (direttore amministrativo) ha rinnovato questo matrimonio. Lyon WGF è entrato nel mondo delle licenze con il fenomeno del web in un nuovo mondo da esplorare per stare accanto ai bambini ed accompagnarli nelle avventure con un video ed un crunch del cioccolato più social di questo mondo. «Un primato – afferma il responsabile marketing dell’azienda napoletana Gianluigi Sacchettino - che premia l’intuizione, il coraggio e la determinazione di investire nonostante l’enorme crisi».

La Elg Foods nasce da un'idea di due giovani imprenditori campani, Gennaro Ercolano direttore commerciale e Luigi Guarino direttore amministrativo. L’azienda ha più di 17 anni di esperienza nel mondo degli snack dove, da piccola realtà commerciale dedicata al canale Bar, è cresciuta abbracciando via via nuovi segmenti del mercato ed introducendo di pari passo nuove referenze. "Prima di tutto facciamo attenzione all’alta qualità delle materie prime utilizzate ed alla trasparenza dei processi di lavorazione del prodotto finale e questo vale per tutte le nostre referenze" conclude Ercolano.