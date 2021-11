Una «pizzeria di conversazione»: l'idea gourmet di Patrizio Rispo

Una «pizzeria di conversazione»: è l'ultima idea di del celebre portiere di Un Posto al Sole, l'attore Patrizio Rispo che nella soap vediamo nelle vesti di Raffaele Giordano. Si chiama Tucci's, ed ha inauguato a Napoli, in via Nisco ovvero nel cuore di via dei Mille ed i baretti di Chiaia, con una serata accorsatisima da amici e naturalmente attori. Tra questi, non potevano mancare gli amici di sempre del padrone di casa e cioè Maurizio Aiello, Miriam Candurro, Ilenia Lazzarin e Claudia Ruffo nonché Serena Rossi, impegnatissima attualmente tra cinema e fiction ma lanciata dalla soap partenopea fin da ragazzina.

APPROFONDIMENTI A CHIAIA Una «pizzeria di conversazione»: l'idea gourmet di... L'EVENTO Campania Wine, a dicembre l'evento che coinvolge 250 produttori... DA BACOLI A RIO La cucina del Caracol di Bacoli per una settimana protagonista a Rio... LA CURIOSITÀ Maradona, un panettone dedicato a Diego: ecco l'ultima creazione... LA FIERA Mozzarella campana all'Expo di Dubai con Di Maio e Vezzali:...

Nata sulla scorta del grande successo del social dinner, la pizzeria prevede non solo i tavoli consueti per gruppi ma anche un lungo bancone dove poter consumare la pizza come al bar, con la possibilità quindi di conoscere nuove persone o anche solo di consumare un long drink in compagnia di chi, intanto, cena.

Al fianco di Rispo, naturalmente, un duo di addetti ai lavori del mondo della ristorazione già molto noto agli habitué del by night cittadino: l’attore Mimmo Esposito ed il pizzaiolo Ciro Tutino, soci dell'attore e perfetti anfitrioni della serata immoartalata dagi scatti di Alessandro Gatto.