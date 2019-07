Domenica 7 Luglio 2019, 16:49

Una serata per “salvare”, esaltandone la qualità e la garanzia di prodotto dop, i formaggi delle razze in estinzione. L’appuntamento è per mercoledì 10 luglio al ristorante Alicella di via Posillipo, dove lo chef Antonio Potenza proporrà le sue originali creazioni realizzate con Provolone del Monaco Dop e Pecorino Bagnolese, i due formaggi campani che hanno come obiettivo principale la salvaguardia delle razze che forniscono il latte per la loro realizzazione, entrambe in via di estinzione.L’evento, fortemente voluto dal padrone di casa Salvatore Spiezia, è stato organizzato da Alimentale – Mangiare col cervello in collaborazione con la Gazzetta dei Sapori e vedrà la partecipazione di giornalisti ed esperti del settore. All’inizio della serata sarà assegnato al titolare l’attestato di autenticità del Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop, che verrà consegnato da Vincenzo Peretti. Un importante riconoscimento che afferma in maniera inequivocabile che Alicella serve ai propri clienti un prodotto originale.Ad aprire le danze a tavola una creazione dello chef di casa: l’aliciotto, un omaggio alla prossima dop in dirittura d’arrivo in Campania, quella della Colatura di Alici di Cetara. A fare il punto sul percorso del liquido ambrato della costiera amalfitana ci sarà la presidentessa dell’associazione Lucia Di Mauro. Il piatto principe di questa estate infuocata del 2019 è la Nerano. L’interpretazione di Antonio Potenza è da applausi e da sola vale la pena della passeggiata a Posillipo: zucchine, menta, Provolone del Monaco Dop di Alimentale Vero-Filiera Sostenibile, cui si aggiungeranno gli ingredienti segreti che rendono unica questa portata. A seguire spazio al Pecorino Bagnolese. Anche in questo caso una ricetta tradizionale sarà interpretata in maniera originale per esaltare le caratteristiche del formaggio, sposandole a quelle del mare: cozze e pecorino, un classico. Ad illustrare le peculiarità del prodotto il consulente gastronomico di Alimentale Giuseppe Di Bernardo. Spazio alla fantasia di Potenza anche per il secondo. Baccalà marinato con salsa tonkatsu, fritto in tempura su crudità di zucchine in salsa scapece.