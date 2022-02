Università dei Gusti e dei Saperi punta sull'eco-pizza: mercoledì l'incontro con il maestro Diego Viola

L’Università dei Gusti e dei Saperi (Unigus), academy di alta formazione gastronomica ubicata a Sant'Anastasia (Napoli), organizza per il giorno 23 febbraio un incontro gratuito sul tema “eco – pizza” che sarà trattato dal maestro Diego Viola. «È opportuno che le nuove generazioni di pizzaioli siano educate al rispetto del biologico e dell’ambiente – spiega il maestro – In pizzeria, e in generale in cucina, è possibile annientare gli sprechi e ridurre l’impatto ambientale. Ciò provoca benefici all’ambiente e ai clienti grazie all’utilizzo di prodotti sempre freschi a chilometro zero, contraddistinti da maggiore qualità e sapore perché creati con metodi biologici, e in sintonia con le stagioni».

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Caputo Bread Project, ecco il nuovo contest 50 Top Italy LE NUOVE PROPOSTE Il Carnevale di S.Qui.Sito: le pizze in pala che ripercorrono la... L'ANNIVERSARIO L'Antica Pizzeria Da Michele Tokyo Ebisu compie 10 anni:...

«L’eco-pizza risponde alla crescente sensibilità e consapevolezza dei consumatori verso le problematiche ambientali e la qualità del cibo – continua l’insegnate di Unigus -. Oggi si ricercano prodotti genuini e di sapore di cui si conosce la provenienza» . Dal chicco all’impasto: durante la lezione saranno illustrate tecniche del disciplinare Stg, curiosità e metodi riguardanti la vera pizza napoletana e l’alternativa gluten free, entrambe a “impatto zero”.

Si parlerà di farine ottenute esclusivamente da grani italiani, della loro forza, degli impasti da esse ottenuti ad alta digeribilità, e delle farciture ricavate con pomodoro bio proveniente da agricoltura biologica, olio evo bio e latticini artigianali ricavati da latte 100% campano. Infine, sarà innescata una riflessione sugli impasti a mano, su quelli ottenuti con le impastatrici, sulle cotture in forni elettrici ecosostenibili o in forni a legna con tronchetti ecologici pressati. L’appuntamento del 23 febbraio è anche la prima lezione del corso base di pizzeria che si svolgerà presso Unigus durante il mese di marzo.