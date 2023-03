Lyon e Pera Toons, è napoletano l’uovo di cioccolato più social del mondo

Lyon, LeTwins, Pera Toons, Cry Babies e Più Buono per l’uovo di cioccolato più social del mondo.

Quattro assi nel motore e un uovo di pasqua da decine di milioni di follower.

La ELG Foods, azienda napoletana di Gennaro Ercolano e Luigi Guarino, conclude una sinergia nel mondo delle licenze mai vista prima d’ora che fa dell'uovo di pasqua "Più Buono Dolce&Toys", tra i più social al mondo.

La spinta innovativa e la creatività dell'azienda campana hanno portato nel mondo delle uova di cioccolato quattro assi social.

Alla consolidata partnership con Lyon, il fenomeno degli Youtuber con 7 Miliardi di visualizzazioni sul canale youtube e 5 milioni di iscritti, si sono aggiunte quelle con LeTwins, che con oltre 18,4 milioni di follower su tiktok sono tra le gemelle più famose di TikTok Italia; e ancora Alessandro Perugini, Pera Toons, noto per i fumetti sui social (18,4 milioni di follower su tiktok), i video a cartone su YouTube e, di recente, TikTok.

E infine Cry Babies, il fenomeno che vanta ottanta milioni di visualizzazioni e 300mila iscritti su YouTube che racconta le divertenti peripezie delle protagoniste sui valori importanti ai bambini, con dolcezza e spensieratezza.

Ogni click di Lyon, nickname di Ettore Canu, autore del canale YouTube WhenGamersFail (quattro milioni di iscritti) nato per la passione per i videogiochi e raccontare storie, e ogni morso di un pezzetto dell’uovo di cioccolato Più Buono, viaggeranno insieme verso la pasqua grazie a una sinergia che proietta nel mondo dei bambini la ELG Foods dalla cui creatività nasce l'uovo di pasqua "Più Buono Dolce&Toys".

Nel 2023 a Lyon si aggiungono i fumetti di Pera Toons che si rivolgono ai bambini delle elementari e ai ragazzi delle medie condendo le vignette anche con enigmi e giochi di logica. Fumetti che appaiono sulle uova dell'azienda napoletana.

LeTwins sono tra le gemelle più famose d'Italia. Grazie alla loro inventiva e alla fortuna di avere scoperto musical.ly (l’antenato di TikTok) agli albori, sono diventate grandi sul social fino ad entrare nella Top 5 italiana. Il segreto del loro successo è la grande fantasia e l’uso di app innovative per creare i loro video con effetti speciali sorprendenti, il tutto condito da grande simpatia.

ELG Foods nasce da un'idea di due giovani imprenditori campani, Gennaro Ercolano direttore commerciale e Luigi Guarino direttore amministravo. L’azienda ha più di 15 anni di esperienza nel mondo degli snack dove, da piccola realtà commerciale dedicata al canale Bar, è cresciuta abbracciando via via nuovi segmenti del mercato ed introducendo di pari passo nuove referenze.

«Il mondo social - raccontano Gennaro Ercolano e Luigi Guarino - è il modo più rapido per entrare a contatto con i ragazzi. E l'eccellenza dei nostri testimonial si sposa con l'eccellenza del prodotto che offriamo. Questo è un mondo dove c'è bisogno di una innovazione costante e continua. Stare al passo con i tempi significa stare al passo con i ragazzi. I social sono il, modo migliore per capire ciò che può interessare. Studiarli è elemento non solo di marketing, ma anche di crescita sociale per stare accanto ai ragazzi».