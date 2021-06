La pizza napoletana verace sbarca a Cremona: apre Vasinikò

La pizza napoletana verace sbarca a Cremona. Vasinikò, il network di pizzerie e trattorie, presente a Milano, Bergamo, Lodi e Bologna, inaugura il suo quinto locale nel centro della cittadina lombarda, venerdì 18 giugno.

Vasinikò Cremona, in via Palestro 11, conferma il format vincente del brand napoletano fondato dalla famiglia Guido, ristoratori da oltre trent’anni, partiti da Napoli ed oggi punto di riferimento in Lombardia ed Emilia...

