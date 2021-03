I versi della Divina Commedia su un uovo di cioccolato di Gay Odin di 2 metri per celebrare Dante

Un uovo pasquale da record dedicato, a 700 anni dalla sua morte, a Dante Alighieri ritratto, con i versi della Divina Commedia: è l'opera di cioccolato alta due metri esposta nella antica fabbrica Gay Odin di Napoli. Per realizzare il mega uovo sono stati utilizzati trecento chili di cioccolato decorato dal maestro pasticciere Fabio Ceraso. « Da vent'anni - spiega Marisa Del Vecchio, titolare della fabbrica - realizziamo quest'uovo ispirandoci ad eventi che caratterizzano l'anno. Vista la crisi dovuta al Covid avevamo deciso di interrompere la tradizione ma poi dopo aver letto il libro su Dante di Aldo Cazzullo »A riveder le stellè, e abbiamo deciso di celebrare l'anniversario del sommo poeta«.

Sull'uovo Dante è ritratto con la veste rossa e il tradizionale copricapo, circondato da versi tratti dalla Divina Commedia. » Tra le sue mani - spiega la titolare - ho fatto raffigurare il manoscritto del suo capolavoro con sole due frasi, la prima e l'ultima che risultano più attuali che mai. Quello che stiamo passando ora con la pandemia assomiglia ad una selva oscura in cui temiamo di perderci, e poi l'ultima che è anche una speranza per il mondo intero. Ne sono certa - conclude Del Vecchio non riuscendo però a trattenere le lacrime - ne usciremo e rivedremo le stelle«.

