Vesevus de gustibus, dalla tavola ai conetti vulcanici: viaggio tra sapori e storia a Pollena Trocchia

Venerdì 12 Ottobre 2018, 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLLENA TROCCHIA - I prodotti tipici, le prelibatezze, la storia del territorio ai piedi del vulcano, il Vesuvio: parte questa mattina la rassegna ‘Vesevus de gustibus – le arti, i sapori e le tradizioni’, la due giorni tutta dedicata alla scoperta del territorio attraverso i suoi sapori. L’iniziativa itinerante promossa dalla Città Metropolitana di Napoli che si snoda in undici comuni del Parco Nazionale del Vesuvio con l’intento di rilanciarne le tradizioni agricole ed enogastronomiche. La due giorni si inserisce nell’ambito della prima edizione del Pollena Trocchia Ager Fest organizzata dal Comune in collaborazione con l’Ipssar ‘Tognazzi’, Istituto alberghiero del luogo.La giornata di venerdì 12 ottobre sarà aperta alle 10 da un convegno nell'Istituto Alberghiero Tognazzi sul tema «Storia e tradizioni agricole di Pollena Trocchia», che vedrà confrontarsi il dirigente scolastico Sabrina Capasso, il sindaco Carlo Esposito, il consigliere delegato della Città Metropolitana di Napoli al Parco Nazionale del Vesuvio, Michele Maddaloni, il presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo, l’archeologo Ferdinando De Simone, che interverrà sulla storia di Pollena Trocchia, il presidente del Collegio dei Periti Agrari di Napoli, Biagio Scognamiglio che approfondirà le tradizioni agricole del territorio di Pollena Trocchia, e gli alunni dell'Istituto alberghiero. La giornata si concluderà con un pranzo in loco preparato dai ragazzi del Tognazzi con una degustazione di prodotti tipici.Si prosegue sabato 13 ottobre quando, a partire dalle 15.30, saranno effettuate visite guidate con un geologo presso i Conetti Vulcanici del Carcavone, interessante geosito a monte di Pollena Trocchia. Dalle 19.00 prenderà il via presso l’area ludica Michele Mauro Sannino in località Parco Europa l’esposizione di prodotti agricoli di aziende del ramo operanti nel territorio comunale di Pollena Trocchia e la degustazione di pietanze tipiche preparate dagli allievi dell’Ipssar ‘Tognazzi’. La manifestazione sarà arricchita da spettacoli musicali del gruppo Tammurrianera e del trio Io canto qui fu Napoli.«Il rilancio dei territori vesuviani attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici, dei luoghi ricchi di storia e di arte, è uno degli obiettivi prioritari della Città Metropolitana e costituisce un’ importante leva per lo sviluppo turistico ed economico», dice il consigliere metropolitano delegato al Parco Nazionale del Vesuvio e promotore del progetto, Michele Maddaloni. Organizzatori e promotori dell’evento Vesevus de gustibus sono Città Metropolitana di Napoli, il Parco Nazionale del Vesuvio, il Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli, i comuni del Parco Nazionale del Vesuvio, la Fondazione Cives che gestisce il Museo Archeologico Virtuale, e gli istituti alberghieri dell’area vesuviana.«Il rilancio e la valorizzazione della vocazione agricola del territorio fa parte del programma elettorale con il quale ci siamo presentati ai cittadini di Pollena Trocchia, ottenendone la fiducia. Come Amministrazione comunale, dunque, siamo lieti di promuovere iniziative del genere, che puntano i fari dell'attenzione su agricoltura e specificità territoriali, costituendo una bella vetrina per i nostri prodotti e le nostre aziende. Ringrazio la Città Metropolitana di Napoli e in particolare il consigliere Michele Maddaloni per l'impegno profuso e per il supporto nella manifestazione», ha detto il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito, invitando la cittadinanza a partecipare alla due giorni organizzata dal comune di Pollena Trocchia, nella persona del consigliere comunale Fortuna Riccio, e dall'istituto alberghiero Tognazzi grazie a fondi messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Napoli.La rassegna nei prossimi giorni toccherà i comuni di Sant’Anastasia, Trecase e Terzigno. Tra maggio e giugno ha fatto tappa a San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Ottaviano, Somma Vesuviana, Boscoreale, Boscotrecase ed Ercolano.