Wine&Thecity, a pranzo da Lombardi a Santa Chiara per scoprire i segreti dell'impasto della pizza

Lunedì 13 Maggio 2019, 19:38

Carpire i segreti di un buon impasto da uno dei brand storici della pizza napoletana: sarà possibile mercoledì 15 maggio alle ore 12.30 presso la sede di Lombardi a Santa Chiara, in via Benedetto Croce.L’evento, inserito nella rassegna Wine&Thecity dedicata al vino e all’ebbrezza creativa, consisterà in un laboratorio per appassionati di pizza, che potranno mettere le mani in pasta con le farine del Mulino Caputo e il suo nuovo prodotto, il lievito secco 100% italiano. Alla lezione pratica seguirà un tasting menu di pizze accompagnato dai calici delle cantine Terredora di Paolo, espressione della migliore tradizione vitivinicola irpina. In più, i partecipanti all’evento riceveranno in omaggio un barattolo del nuovo lievito Caputo, per cimentarsi nella pizza home made.’evento sarà anche l’occasione, per Lombardi a Santa Chiara, per presentare il nuovo menu e il restyling del locale, attivo dal 1922 ma recentemente rinnovato nell’interior design e nella gestione.