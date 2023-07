Zero sprechi e ritorno della “Semolella”: le ricette di recupero in chiave moderna

Recuperare l'antico e fare spazio al nuovo, in un gioco di passato (con il recupero di una sorta di pane della memoria) e presente (con ben 25 pani diversi) che sta funzionando davvero bene. E allora accanto a moderne creazioni, nella sua bottega di Torre del Greco, ecco il ritorno della "semolella", quel pane che veniva venduto porta a porta con i ragazzi che ne preannunciavano l'arrivo con l'intercalare "È arrivata 'a semulella".

Catello Di Maio è più di un “normale” panificatore, ha saputo recuperare l’antico e far spazio al nuovo: è decisamente coinvolgente farsi guidare da lui nella storia di Torre del Greco, utilizzando il pane come espediente narrativo e trasformandolo in un mezzo di aggregazione e socialità. “Per la mia Cesto Bakery, mi sono ispirato alle panetterie dei paesi nord europei.

Negozi esteticamente accoglienti, in cui si entra per acquistare, ma anche per restare, consumare sul posto, favorendo così un reale scambio tra le persone”.

Catello Di Maio è la terza generazione di una famiglia di panificatori. Dal 2015 è attivo nella sua Cesto Bakery, un laboratorio multi tematico dove studia e sperimenta diverse tipologie di farine, impasti e cotture. Nella sua bakery produce venticinque diverse varietà di pani, dividendosi tra prodotti tipici e proposte moderne, anche internazionali, che puntano a soddisfare le esigenze nutrizionali del consumatore moderno, sempre più attento e consapevole. Grani antichi e molini attenti a preservarne le qualità primarie, sono la materia prima selezionatissima che dà forma ad una ricca offerta quotidiana. “L’innovazione è una tradizione che ce l’ha fatta, quello che desideravo maggiormente era provare a diffondere, in maniera leggera, ma attenta, la cultura del buon pane”.

Con grande successo ha rilanciato la Semolella, panino nato nei forni della parte storica di Torre del Greco, un tempo consegnato porta a porta dai ragazzini del posto che, in questo modo, riuscivano a racimolare qualche spicciolo in più. Oppure veniva consumato dai pescatori direttamente in barca, farcito con strutto e alici, la Semolella era la merenda che li ricompensava dalle fatiche del mare. A Catello Di Maio si deve il ritorno di questo pane ricco di memoria, oggi realizzato con farina di grano Saragolla e lievito madre, il grande compagno di lavoro di Catello. L’intuizione di voler essere più di un panettiere, ma un piccolo profeta in patria. Con una bakery che, con leggerezza, diffonde la cultura del buon pane. Fornendo tutti i consigli utili a conservarlo correttamente anche a casa, rigenerarlo dopo diversi giorni dall’acquisto, ed azzerando gli sprechi attraverso ricette di recupero: tra queste, il gateaux di pane, ispirato al tipico gattò napoletano.